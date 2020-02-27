Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM На дорогах Свердловской области в связи со снегопадами вводится усиленный режим работы дорожных служб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Соответствующее поручение муниципальным службам и подрядным организациям дал начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов. Планируется, что последствия непогоды будут устранять 414 единиц техники.

Напомним, что обильный снегопад начался в Свердловской области накануне и продлится до утра 27 февраля. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова составит до 12 см.