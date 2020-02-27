Октябрьский район, 27 февраля 2020, 07:11 — REGNUM В Оренбурге на территории АЗС произошел пожар. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.
ЧП случилось вечером 26 февраля в Октябрьском районе. На автозаправки, расположенной на трассе Оренбург-Уфа, загорелся большегруз MAN.
В ликвидации возгорании задействовали четырех пожарных и два спецавтомобиля. Огонь потушили за 15 минут. Предварительно причиной называют неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.