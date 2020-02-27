Нью-Дели, , 06:59 — REGNUM Число погибших в ходе массовых уличных беспорядков в индийской столице Нью-Дели достигло 28 человек, передает телеканал NDTV.

По данным телеканала, различные ранения получили более 200 человек, среди них есть и дети. Ранее сообщалось о 20 погибших, однако за прошедшее время несколько человек скончались от полученных травм в больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в столице Индии начались уличные беспорядки на фоне принятия закона о гражданстве, упрощающем его получение для не мусульман из соседних стран — из Бангладеш, Пакистана и Афганистана. Противники закона считают его ущемляющим права мусульман.

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