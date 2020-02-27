Новосибирск, , 06:41 — REGNUM В Новосибирской филармонии произошёл потоп. Вода, льющаяся с потолка затопила сцену, занавес и служебные помещения Камерного зала.

«Инцидент произошёл в среду, 26 февраля. ЧП произошло за несколько часов до выступления в рамках IV международного фестиваля оркестров народных инструментов «Струны Сибири», — сообщают «Вести Новосибирск».

В самой Новосибирской филармонии уточнили, что «по техническим причинам концерт IV международного фестиваля оркестров народных инструментов «Струны Сибири» с участием Тувинского национального оркестра и Красноярского филармонического русского оркестра им. А.Ю. Бардина из Камерного зала филармонии переносится в Государственный концертный зал имени А.М. Каца».