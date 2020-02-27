Хайнань, Китай, , 06:39 — REGNUM В курортной островной китайской провинции Хайнань впервые с начала эпидемии понижен уровень ЧС — с 1 (максимальный) до 3 (минимальный).

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По данным Хайнань Лайф, правительство региона, тем не менее, продолжит координировать свои действия на всех уровнях и вести профилактику и борьбу с эпидемией.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах провинции Хайнань осталось всего 34 пациента с коронавирусом. 129 человек из 168 заболевших с начала эпидемии, выписаны из больниц. Новые случаи не выявляются уже неделю.