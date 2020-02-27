Хайнань, Китай, , 06:35 — REGNUM Количество пациентов, полностью излечившихся от коронавируса в провинции Хайнань почти сравнялось с инфицированными. Новые случаи не выявляются уже неделю.

Читайте также: Угрозы коронавируса: эвакуация, карантин, протесты, провокации — трансляция

Количество выявленных с начала эпидемии больных остаётся неизменным — 168 человек. Количество пациентов, выписанных из больниц с полным выздоровлением, по данным Хайнань Лайф 27 февраля достигло 129 человек. Таким образом, в госпиталях Хайнаня остаётся всего 34 пациента

Как сообщало ИА REGNUM, из Южной Кореи будут эвакуированы россияне в связи с распространением коронавируса. Вывозить граждан РФ будет чартерами авиакомпания «Аврора».