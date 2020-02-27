Асбест, Свердловская область, , 06:20 — REGNUM В Свердловской области арестован местный житель, которого обвиняют в двух преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает областное управление СКР.

Житель города Артёмовского 20 февраля был в Асбесте. На остановке общественного транспорта он приметил женщину и решил её ограбить. Проследовал за ней в посёлок Малышева, отобрал деньги и изнасиловал.

После преступления он собирался уехать на заработки на севера. Но его поймали. Сейчас он находится в СИЗО.