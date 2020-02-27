Биробиджан, , 06:06 — REGNUM Рысь, свободно гулявшую по одной из улиц Биробиджана, застрелил сотрудник патрульно-постовой службы.

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По данным РИА Биробиджан, очевидцы утверждают, что животное бросилось в сторону детей, гулявших на улице.

Ролики, снятые горожанами, до сих пор имеются в социальных сетях — рысь спокойно гуляла по Биробиджану. Специалисты планировали поймать хищника, усыпить, понять, что привело его в город и выпустить. Но вышло иначе.

https://www.instagram.com/p/B9DVGb-ncyl/

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля житель курильского Кунашира чудом спасся от разъяренного медведя-шатуна.