Порт-о-Пренс, , 05:48 — REGNUM Не менее шести человек получили ранения в ходе стрельбы во время карнавала в городе Кап-Аитьен на Гаити, сообщает портал Haiti Libre.

Сообщается, что во время карнавала группа вооруженных людей начали стрельбу из автоматического оружия по участникам и зрителям мероприятия. В результате стрельбы пострадали 2 полицейских и 4 зрителя. В настоящее время полиция разыскивает преступников.

Портал отмечает, что местные власти задумывались об отмене мероприятия из-за сложной обстановки и возможной опасности для посетителей. Однако позднее было принято решение все же провести карнавал.