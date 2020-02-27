Хабаровск, , 05:14 — REGNUM Заболевших пневмонией жителей Хабаровского края проверят на коронавирус. Это необходимо для предотвращения распространения коронавируса на территории региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве края.

Читайте также: Угрозы коронавируса: эвакуация, карантин, протесты, провокации — трансляция

Это связано с тем, что пневмония является самым тяжёлым последствием коронавируса. Это не бактериальная пневмония, которой люди болеют чаще всего, а вирусная. Проверки на коронавирус будут проходить все пациенты в стране — правило распространено на всю Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, из Южной Кореи будут эвакуированы россияне в связи с распространением коронавируса.