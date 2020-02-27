Владивосток, , 05:13 — REGNUM В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока сообщили, что в самолёте Пусан — Владивосток, находится пассажир, который курил в туалете на борту и на замечания экипажа не реагировал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

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После посадки самолёта сотрудники транспортной полиции доставили 43-летнего приморца в дежурную часть. Как было установлено, мужчина закурил и дым почувствовали пассажиры. Они сообщили об инциденте бортпроводнице, которая сделал замечание и потребовала прекратить курение на борту.

Дебошир бурно на это отреагировал и высказался в адрес членов экипажа нецензурной бранью.

В ближайшее время мировой суд вынесет решение по данному административному делу.

«Максимальная санкция — арест на срок до пятнадцати суток», — добавили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года самолёт авиакомпании Turkish Airlines, летевший в Стамбул из аэропорта «Внуково», вынужденно вернулся в Москву из-за дебошира на борту.