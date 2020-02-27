Абуджа, , 05:04 — REGNUM Капрал нигерийской армии застрелил четырех своих сослуживцев из боевого оружия, сообщает пресс-служба армии Нигерии.

Сообщается, что капрал служил в военной части на северо-востоке штата Борно. В результате стрельбы погибли пять человек, включая самого стрелка. Также ранения получили два человека. Мотивы стрелка пока не известны, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля боевики исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подожгли несколько домов и школу при нападении на один из городов на северо-востоке Нигерии. Сообщалось, что в результате нападения погибли три человека, еще шестеро получили ранения.