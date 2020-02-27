Владивосток, , 04:32 — REGNUM Во Владивостоке спецслужбы обследовали 19 школ после поступивших 26 февраля анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах и ядовитых веществах. Ни одно из сообщений подтверждения не нашло.

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По информации местных СМИ, тщательную проверку провели во всех образовательных учреждениях, куда поступали сообщения. Учеников и педагогов эвакуировали, занятия были сорваны.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в течении нескольких месяцев на Дальнем Востоке, и в России в целом, продолжается «минирование» различных зданий, организаций. Оперативные службы проводят проверки и, к счастью, сообщения оказываются ложными.