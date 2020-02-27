Южно-Сахалинск, , 04:10 — REGNUM Шок испытала жительница Сахалина, заказавшая в одном из интернет — магазинов модные туфли. Вместо дорогой обуви в коробке, которую женщина получила на почте, заплатив деньги, лежали дешевые китайские тапки и коровьи лепешки.

Читайте также: В Приморье врач на «липовых» справках для мигрантов заработала более 1 млн

Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, женщина рассказала, что лет 15 пользуется услугами интернет-магазинов, но подобного никогда не случалось.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенническим путём оформляя «липовые» справки мигрантам, врач в Приморье заработала более 1 млн рублей.