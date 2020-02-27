Богота, , 04:05 — REGNUM Уличные столкновения между протестующими студентами и сотрудниками полиции произошли в колумбийской столице Боготе, передает радиостанция La FM.

Сообщается, что во второй половине 26 февраля учащиеся Университета Дистриталь перекрыли одну из улиц Боготы. Полицейские пытались мирно рассредоточить студентов, однако те в ответ начали кидать камни. Сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

Причиной протестных акций стало недостаточное финансирование в Колумбии в сфере образования. Также студенты протестовали против нехватки педагогов и проблем с учебной инфраструктурой.