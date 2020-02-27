Москва, , 03:53 — REGNUM Россиян, находящихся в Южной Корее, где объявлен высший «красный» уровень опасности в связи с распространением коронавируса, вывезет в чартерном режиме авиакомпания «Аврора», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ рассказала зампред правительства Татьяна Голикова.

«С ноля часов 1 марта мы останавливаем все авиасообщение с Южной Кореей, которое осуществляется компаниями, кроме «Аэрофлота» и «дочки» «Авроры». «Аврора» будет работать в режиме чартера до вывоза всех наших граждан с территории Республики Южная Корея. «Аэрофлот» будет летать в Москву, граждане, прилетающие из Южной Кореи, будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево», — рассказала Татьяна Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее в связи с ростом заболеваемости коронавирусом объявлен «красный» уровень опасности.