Милуоки, США, 27 февраля 2020, 02:33 — REGNUM Уволенный сотрудник компании Molson Coors устроил стрельбу на пивоваренном заводе в американском городе Милуоки в штате Висконсин, 26 февраля передает телеканал ABC12.
По данным телеканала, мужчина вернулся на предприятие с оружием, а затем открыл огонь по людям.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы на территории административного комплекса пивоваренной компании были убиты семь человек.
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