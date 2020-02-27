Милуоки, США, , 02:33 — REGNUM Уволенный сотрудник компании Molson Coors устроил стрельбу на пивоваренном заводе в американском городе Милуоки в штате Висконсин, 26 февраля передает телеканал ABC12.

По данным телеканала, мужчина вернулся на предприятие с оружием, а затем открыл огонь по людям.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы на территории административного комплекса пивоваренной компании были убиты семь человек.

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