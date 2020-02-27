Милуоки, США, , 01:28 — REGNUM Стрельба произошла на территории административного комплекса американской пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки (штат Висконсин), сообщает USA Today.

Сообщается, что в результате стрельбы погибли семеро человек, в том числе и сам стрелок. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Руководство компании также предупредило сотрудников об опасности и порекомендовало им оставаться в безопасных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в американском Хьюстоне произошла стрельба на рынке. В результате стрельбы семеро человек были ранены, однако опасных травм никто не получил.

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