Манама, , 01:05 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом Covid-2019 в Бахрейне увеличилось до 33 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

«Общее число случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 33 после того, как были зафиксированы семь новых случаев», — сказано в сообщении министерства здравоохранения Бахрейнй на официальной странице ведомства в сети микроблогов Twitter.

Подчеркивается, что большинство случаев заражения выявлено у граждан, которые недавно вернулись из Исламской Республики Иран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти бахрена уже распорядились на две недели прекратить занятия в государственных и частных школах. Бахрейн — маленькое островное государство в Персидском заливе, эпидемия там может распространится очень быстро.