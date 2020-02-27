Элиста, , 00:58 — REGNUM Жильцов многоквартирного дома в Элисте, которых эвакуировали после хлопка газовоздушной смеси, заселяют в пункте временного размещения в школе №17. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Калмыкии.

По уточнённым данным, пострадал хозяин квартиры в которой произошёл хлопок газа — он госпитализирован с ожогом тела около пятидесяти процентов. Эвакуированных после произошедшего жильцов размещают в школе №17 Элисты.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства, в результате которых произошёл хлопок, уточняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате хлопка газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в Элисте были повреждены три квартиры. По предварительной информации, хлопок произошёл в квартире на восьмом этаже около 22:10 мск. Из дома эвакуированы около 120 человек, один из жильцов получил травмы.

При хлопке были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки у трёх квартир, нарушено остекление в квартирах с шестого по девятый этаж.

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