Москва, , 00:04 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека Анна Попова рассказала о путях заражения коронавирусом Covid-2019. Её слова приводит пресс-служба Роспотребнадзора.

По словам Поповой, надо иметь в виду, что заражение коронавирусной инфекцией Covid-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.

«Сегодня мы говорим уверенно, что, кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путём через грязные руки, через грязную воду также может распространяться», — сказала Попова.

Эжто означает, что крайне важно соблюдать личную гигиену. Иными словами — чаще мыть руки и другие части тела, протирать гаджеты, использовать только чистую посуду. Содержать жилище в чистоте, а также предметы личного обихода.

Все эти правила довольно просты, но их надо неукоснительно соблюдать.

Также не стоит планировать поездки в страны, где зарегистрированы вспышки коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Попова заявила, что риск проникновения коронавирусной инфекции в Россию увеличился, так как вспышки наблюдаются уже не только в Китае.