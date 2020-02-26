Курск, , 23:59 — REGNUM Девушка 18-ти лет пострадала при падении ей на голову сосульки с крыши в городе Курске. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба центра медицины катастроф по Курской области.

Инцидент произошёл вечером, около 21:00 мск 25 февраля на улице Студенческой. В момент, когда девушка проходила рядом с домом №7, на неё упала сосулька с крыши.

Пострадавшая была госпитализирована прибывшей на место ЧП бригадой скорой помощи. В медучреждении у девушки диагностировали сотрясение мозга, её состояние медики оценивают как удовлетворительное.

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