Москва, , 23:53 — REGNUM Как минимум три человека пострадали в результате ДТП с последующим возгоранием автомобиля в тоннеле на юге Москвы. Об этом 26 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Авария произошла в тоннеле на Проектируемом проезде №5464, столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них загорелся. В тоннеле наблюдается сильное задымление.

В результате произошедшего, по предварительным данным, пострадали как минимум три человека, среди них двое детей. Информация о состоянии пострадавших не сообщается. Известно, что все пострадавшие ехали в одном из автомобилей.

В настоящее время возгорание ликвидировано, на месте ДТП движение затруднено. Обстоятельства и причины аварии с последующим пожаром выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании автомобиля после ДТП на юге Москвы. Пламя перекинулось на второй автомобиль, стоявший рядом.