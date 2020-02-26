Элиста, , 23:53 — REGNUM Три квартиры были повреждены в результате хлопка газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в Элисте. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Калмыкии.

По предварительной информации, хлопок произошёл на восьмом этаже жилого здания около 22:10 мск. Из дома эвакуированы около 120 человек, один из жильцов получил травмы.

При хлопке были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки у трёх квартир, нарушено остекление в квартирах с шестого по девятый этаж.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Создан штаб для координации действий спасателей, вокруг дома выставлено оцепление. Причины и обстоятельства, в результате которых произошёл хлопок, уточняются.

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