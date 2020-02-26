Москва, , 23:53 — REGNUM Легковой автомобиль загорелся после ДТП в тоннеле на юге Москвы. Об этом 26 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Авария произошла на участке тоннеля возле Чертановского проезда. После столкновения водителя выбросило из автомобиля и произошло возгорание.

В настоящее время в тоннеле наблюдается сильное задымление. Пламя успело перекинуться на второй автомобиль, стоявший поблизости. Информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на дорогах Москвы в январе текущего года в результате ДТП погибли 26 человек.

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