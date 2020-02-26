Тбилиси, , 22:38 — REGNUM Грузия проинформирует Всемирную организацию здравоохранения, и уже проинформировала соответствующие органы Ирана и Азербайджана о выявленном первом случае коронавируса.

Как заявил журналистам гендиректор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, гражданин Грузии, у которого подтвердился коронавирус, направлялся из Ирана в Азербайджан, а затем из Азербайджана до границы с Грузией на микроавтобусе. Пассажиры и люди, которые могли быть с ним в контакте, помещены в карантин в Азербайджане. А друг, с которым вместе он путешествовал по Ирану и возвращался в Грузию, находится под контролем грузинских врачей в инфекционной больнице. Но у него текст на коронавирус дал отрицательный результат.

Об остальных мерах, которые принимает Минздрав для установления возможных контактов первого больного коронавирусом пациента в Грузии, Гамкрелидзе на этом этапе говорить не стал. Он заверил, что на территории Грузии у этого пациента контактов не было, так как признаки заболевания у него зафиксировали еще на границе, откуда и доставили в больницу.

Напомним, что 26 февраля в Грузии был официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Он зафиксирован у гражданина Грузии, вернувшегося в страну из Ирана.