Тбилиси, , 22:21 — REGNUM Дефицит медицинских масок будет устранен в ближайшие дни, заявила журналистам министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Так она прокомментировала ситуацию в аптечных сетях Грузии, где в последние недели после распространения информации о коронавирусе стало невозможно купить маски. Их либо сбывают «по знакомству», либо отвечают, что масок в продаже нет.

«Что касается масок, у нас была коммуникация с нашими поставщиками и аптечными сетями, и мы поможем им завезти дополнительные маски, которые будут продаваться в сети», — заявила министр.

На вопрос о прекращении учебы в школах и вузах Тикарадзе ответила, что на данном этапе такой необходимости нет, так как угроза эпидемии отсутствует.

Напомним, что 26 февраля в Грузии был официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Он зафиксирован у гражданина Грузии, вернувшегося в страну из Ирана.