Тбилиси, , 22:02 — REGNUM Анализ на коронавирус у первого подозрительного пациента в Грузии провели трижды, тремя разными реагентами, чтобы убедиться, что он действительно инфицирован коронавирусом, и во всех трех случаях получили положительный ответ. Об этом на специальном брифинге 26 февраля вечером сообщил гендиректор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По его информации, в данном случае заболел гражданин Грузии, мужчина в возрасте 50 лет, который в течение недели путешествовал по Ирану по личным делам, вместе с другом. В Тбилиси он вернулся вчера, и на границе у него были зафиксированы определенные симптомы, в связи с чем был доставлен в центральную инфекционную больницу и взят под наблюдение. У него взяли анализы и провели предусмотренные протоколом исследования, и факт заражения коронавирусом подтвердился.

По словам Амирана Гамкрелидзе, после того, как вспышка этого заболевания началась в Китае, экспорт этой инфекции произошел уже в 36 стран мира, в том числе больше всего инфицированных после Китая фиксируется в Южной Корее, затем — в Италии, Сингапуре и еще ряде стран, и в том числе в Иране.

«В Иране, согласно официальным данным, 19 человек скончалось и 95 заболело, но если учесть, что смертность составляет 2% от общего числа заразившихся, можно предположить, что количество инфицированных значительно больше», — сообщил Гамкрелидзе.

Он успокоил население Грузии, что в 82% случаев это заболевание протекает в легкой форме и призвал не поддаваться панике.

Напомним, что 26 февраля в Грузии был официально подтвержден один случай заболевания коронавирусом. Он зафиксирован у гражданина Грузии, вернувшегося в страну из Ирана.