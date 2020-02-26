Сочи, Краснодарский край, , 21:50 — REGNUM Криминалисты центрального аппарата СК России направлены в Краснодарский край для оказания помощи в поиске пропавших подростков в акватории Черного моря. Решение принял руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в следственных органах, ЧП произошло 25 февраля — двое 14-летних мальчиков переходили вброд устье реки Псезуапсе в посёлке Лазаревском, течение реки вынесло их в акваторию Черного моря. Поиски детей ведутся уже более суток, однако пока результатов не дали

«Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка. В настоящее время следователями и криминалистами СУ СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии», — уточнили в СК.

Отметим, что ранее в администрации Сочи сообщили о возбуждении уголовного дела.