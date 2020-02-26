Магас, , 22:31 — REGNUM Уголовное дело против 17-летнего подростка, подозреваемого в оправдании терроризма в сети интернет, возбудили следователи в Ингушетии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемый разместил в интернет-мессенджере видеоматериал со своим участием, в котором лично заявляет о признании правильными практики и идеологии терроризма.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

17-летний житель Ингушетии задержан. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств правонарушения.

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