Тбилиси, , 21:47 — REGNUM В Грузии зафиксирован первый случай коронавируса, сообщила на специальном брифинге 26 февраля вечером министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее информации, инфицирование этим вирусом подтвердила лаборатория имени Лугара при Национальном центре по контролю заболеваний. Коронавирус установлен у гражданина Грузии, который прибыл в Тбилиси из Ирана через Азербайджан.

Министр отметила, что таможенники, которые проводили проверку этого гражданина, были экипированы в соответствии с предусмотренными требованиями, и вероятность их заражения невысока, но тем не менее и они переведены в карантинное пространство и взяты под контроль.

По словам Екатерины Тикарадзе, в настоящее время инфицированный пациент находится в Тбилисской инфекционной больнице и его жизни опасность не угрожает. Она призывает граждан Грузии не поддаваться панике и заверяет, что правительство Грузии делает все для предотвращения распространения в стране коронавируса.