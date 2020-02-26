Архангельск, , 21:41 — REGNUM Большая часть Архангельска осталась без воды — в центре города прорвало водопровод.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, последствия аварии ощутили на себе жители Октябрьского, Ломоносовского, Соломбальского и Маймаксанского округов.

В настоящее время на месте ЧП идут сварочные работы. Восстановить подачу воды планируют к полуночи.

Отметим, что для Архангельска подобные ситуации не редкость. Как сообщало ИА REGNUM, 16 января из-за аварии на электростанции было прекращено водоснабжение в большей части города, а 6 февраля из-за прорыва магистрали без воды остались почти 10 тысяч горожан.