Москва, , 21:33 — REGNUM Возможность заноса коронавируса Covid-2019 в Российскую Федерацию возрастает. Об этом сегодня, 26 февраля, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Она отметила, что на сегодняшний день уже 39 стран регистрируют у себя случаи заражения коронавирусом Covid-2019.

«Поэтому совершенно очевидно, что возможность заноса инфекции в РФ, безусловно, возрастает». — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что готовность российской системы здравоохранения к распространению коронавируса уже проверялась в рамках поручения оперативного штаба, но сейчас требования к усилению мониторинга, контроля и состояния готовности лечебных учреждений и системы в целом возрастают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, было установлено, что первые случаи заражения коронавирусом были отмечены в китайском городе Ухань. Понять, что речь идет о новом коронавирусе, удалось в самом конце декабря. Далее в течение января и первой половины февраля коронавирус распространялся по китайским провинциям. Пекин предпринял беспрецедентные карантинные меры, вплоть до остановки общественного транспорта и запрета гражданам покидать свои дома. Распространение коронавируса в Китае снизилось, однако затем стали поступать тревожные сообщения о вспышках коронавируса в других странах, в том числе и в Европе.