Тбилиси, , 21:30 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом диагностирован в Грузии. Об этом 26 февраля заявила журналистам глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе на специальном брифинге

Гражданин, у которого выявлен коронавирус — мужчина средних лет, который на днях вернулся на родину из Ирана через Азербайджан.

На сегодняшний день в больнице в городе Тбилиси находятся 14 пациентов с высокой температурой, 11 из них являются гражданами Грузии, остальные — граждане Ирана и Китая.

Кроме того, в регионе Имерети на карантине находятся 34 гражданина Грузии, прибывших из Китая. Грузией приостановлены авиаперелёты в Китай и Иран. В пунктах пропуска на границе Грузии все путешественники проходят обязательное медицинское обследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девушке, прибывшей в Грузию из Италии, у которой подозревали заражение коронавирусом, но результаты обследования не подтвердили данный диагноз.

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