Астрахань, , 20:57 — REGNUM В Астрахани сотрудники транспортной полиции пресекли незаконный сбыт наркотических средств крупном размере двумя жителями Воронежа. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

В Астрахани 34-летняя женщина и 39-летний мужчина из Воронежа организовывали тайники-закладки с наркотиками. В тайнике нашли около двух граммов наркотика мефедрона. Позже выяснилось, что в областном центре они организовали более 30 тайников почти с 14 граммами синтетических наркотиков.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Оба фигуранта заключены под стражу. Каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы.