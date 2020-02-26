Евпатория, Крым, , 20:56 — REGNUM Депутат Евпаторийского городского совета II созыва и его помощница задержаны по подозрению в вымогательстве, сообщили 26 февраля в пресс-службе Следственного комитета. Следственными органами СКР по Республике Крым и городу Севастополю по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в декабре 2019 года на территории муниципального пляжа Уютненского сельского поселения Сакского района депутат в присутствии общественности сообщил информацию, которая носила дискредитирующий характер в отношении фирмы, которая занималась благоустройством пляжа. Фрагменты записи встречи депутата с жителями были опубликованы в сети. В январе 2020 года помощница депутата вышла на связь с руководством фирмы, предложив прекратить распространение порочащих сведений — за миллион рублей.

«При этом женщина, чтобы придать законность своей и депутата деятельности, потребовала заключить медиасоглашение, где она как медиатор будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор, а оплата за предоставление несуществующих услуг будет присвоена сообщниками», — рассказали в Следственном комитете.

Депутат также встретился с предпринимателем и заверил того, что после выполнения условий прекратит распространять порочащие компанию сведения. Однако деньги депутат и его помощница не получили — вместо этого 26 февраля их задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По месту жительства и работы задержанных уже проведены обыски, решается вопрос о мере пресечения.