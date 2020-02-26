Ульяновск, , 20:51 — REGNUM В ульяновской школе, где ученик ранил ножом учителя, проводится проверка. Будет проверена работа школьной психологической службы, состоятся родительские собрания, сообщает администрация Ульяновска.

На место происшествия выезжали представители следственных органов и прокуратуры, региональные и муниципальные чиновники. В мэрии областного центра отмечают, что школьник, подозреваемый в нападении на учительницу, не состоял на учёте.

Начальник управления образования администрации Ульяновска Светлана Куликова отметила, что власти «намерены оказать необходимую помощь пострадавшему учителю», а правоохранительные органы чиновники просят «максимально точно и объективно разобраться во всем произошедшем».

«В ближайшие дни будет проверена работа школьной психологической службы, а также проведены родительские собрания», — сообщила Куликова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правоохранителей, утром 26 февраля 15-летний ученик «нанёс кухонным ножом проникающее ранение в область живота» 59-летней учительнице. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал происшествие «вопиющим», поручив министерству образования и мэрии изучить данный случай, чтобы понять, что «сподвигло ребёнка совершить этот поступок».

Читайте ранее в этом сюжете: По факту покушения на убийство учителя в Ульяновске заведено дело