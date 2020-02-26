Санкт-Петербург, , 20:57 — REGNUM Двое петербуржцев вступили в конфликт на борту самолета рейса Милан — Санкт-Петербург. По прибытии в «Пулково» участниками конфликта занялась транспортная полиция, проводится проверка.

Сообщение о происшествии на борту поступило от диспетчера контроля управления и обслуживания воздушного транспорта. Когда самолет приземлился, к нему прибыл наряд полиции.

Как установлено, двое 36-летних мужчин поссорились из-за поведения ребенка.

«Одному из них показалось, что шестилетний мальчик слишком бурно играет. Он сделал замечание его отцу, в результате чего между мужчинами возникла словесная перепалка, переросшая в короткие тычки друг в друга», — рассказали в пресс-службе Управления МВД России по СЗФО.

Еще в полёте бортпроводникам удалось словесно успокоить нарушителей, поэтому на безопасность полета происшествие не повлияло.

Тем не менее сотрудники линейного отдела МВД России в «Пулково» доставили обоих мужчин в дежурную часть. В их отношении проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.