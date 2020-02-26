Москва, , 19:59 — REGNUM Все граждане России, у которых будет поставлен диагноз «пневмония», будут в обязательном порядка обследоваться на коронавирус Covid-2019. Об этом сегодня, 26 февраля, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты право потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Напомним, что заражение новым коронавирусом Covid-2019 вызывает довольно тяжелую форму пневмонии, то есть воспаление легких. Возможен летальный исход.

В России пока нет случаев бескотрольного распространения коронавируса Covid-2019, либо же о них пока ничего не известно. Два человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» прибыли из Китая.

Ещё три российских гражданина заразились коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии. Сейчас они находятся на карантине в Казани.