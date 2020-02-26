Москва, , 19:40 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Пермь, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета после обнаружения технических проблем. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, воздушное судно приземлилось в в штатном режиме, пострадавших на борту нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский самолёт SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» возвращается в аэропорт «Шереметьево». По предварительным данным, причиной этого послужила повышенная вибрация в одном из двигателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Вылетевший в Пермь самолёт SSJ-100 экстренно возвращается в «Шереметьево»