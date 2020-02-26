Киров, , 19:26 — REGNUM В ходе проверки семей, состоящих на профилактическом учете, в одном из домов в селе Быково представители органов соцзащиты заметили закрытую дверь. При этом никто из соседей не смог пояснить, куда могла выехать мать с двумя малолетними детьми, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Повторно к дому пришли уже с сотрудниками полиции, которые услышали доносившийся из здания шорох. Через хозяйственные постройки полицейские проникли внутрь дома, где обнаружили двоих детей 2017 и 2019 годов рождения. Дети были оставлены без присмотра, приготовленной пищи в доме не было, печь была нетоплена, а дети раздеты и могли просто замерзнуть. Дети были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время мать найдена. По данному факту полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении детей в опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года женщина закрыла 3-летнюю девочку в одной из квартир в Кирове и ушла к своей подруге, отключив в квартире воду. Еды в квартире также почти не было. Уполномоченный по правам человека Кировской области Владимир Шабардин отметил, что смерть девочки была страшной — она умирала медленно из-за обезвоживания и отсутствия еды. Изначально дело было возбуждено по ст.105 УК РФ («Убийство»), однако суд признал её виновной в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Она проведет 13 лет в колонии общего режима.

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