Бангкок, , 19:14 — REGNUM Турист из Великобритании вынужденно провёл три дня в открытом море возле побережья острова Пхукет в Таиланде. Об этом 26 февраля сообщает издание «Новости Пхукета».

У 70-летнего туриста, совершавшего прогулку на парусной яхте, произошла поломка двигателя судна. Он дрейфовал три дня в открытом море, пока яхту не обнаружил экипаж судна морского снабжения Miclyn Endurance и передал на сушу информацию о терпящем бедствие судне.

Патрульный корабль связался с Miclyn Endurance, а затем отыскал дрейфовавшую в море яхту Pollen Path с 70-летним британцем на борту и отбуксировал судно в штаб третьего регионального командования на мысе Панва.

Британский турист рассказал, что направлялся от одного из пирсов на западном побережье Пхукета к пирсу в Чалонге, когда у его парусной яхты отказал мотор. Сильный ветер, дующий с побережья, не позволил ему вернуться на берег под парусами. У него был запас еды и воды, который позволил ему продержаться три дня, а затем он встретил в море грузовое судно Miclyn Endurance и попросил о помощи.

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