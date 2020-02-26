Астрахань, , 18:55 — REGNUM В Астраханской области с начала 2020 года 12 человек отравились угарным газом. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Число таких отравлений возрастает в период зимних холодов. 12 астраханцев погибли в собственных домах и квартирах из-за нарушения техники безопасности при использовании печей и отопительных приборов. Также опасность представляют гаражи, которые автовладельцы отапливают, включая двигатель машины.

Последние случаи смертельных отравлений газом произошли 23 и 24 февраля. В Енотаевском районе в своей квартире погибли женщина 1959 года рождения и её сожитель 1961 года рождения. Днём 24 февраля погиб 65-летний житель села Оранжереи, а его 46-летний знакомый пострадал и был госпитализирован.