Саратов, , 18:15 — REGNUM В отношении второго подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу, суд избрал меру пресечения в виде ареста. Оба ранее задержанных пробудут в СИЗО до 25 апреля.

Решения принимал Волжский районный суд Саратова. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку фигурантами являются несовершеннолетние, сообщает «Взгляд-инфо». В суде присутствовали только родители подозреваемых.

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Как сообщало ИА REGNUM, подростки были задержаны 26 февраля на территории заброшенного бомбоубежища, где в тайнике хранился обрез ружья. Они признались, что планировали совершить нападение на школу в мае 2020 года, планировалось лишить жизни около 40 человек из «мести».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»).

Ранее суд в Саратове отправил под арест первого из подростков.

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