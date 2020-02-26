Саратов, , 17:41 — REGNUM Один из подростков, который ранее был задержан по подозрению в подготовке нападения на школу в Саратове, арестован. Заседание суда проходит в закрытом режиме.

В настоящее время суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении второго из задержанных подростков, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, двое подростков были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища. Там они хранили обрез ружья в тайнике. Они признались, что планировали совершить нападение на школу в мае 2020 года, а интерес к подобным атакам у них возник в 2019 году. По словам одного из задержанных, планировалось лишить жизни около 40 человек. В качестве мотива замыслов подростки в ходе допроса указали «месть».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»).

Ситуацию взяла под личный контроль детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя. По ее словам, для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего будет создана рабочая группа.