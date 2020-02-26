Анкара, , 17:27 — REGNUM До десяти человек возросло количество погибших при землетрясении в Турции. Об этом 26 февраля сообщает агентство Anadolu.

В больнице от травм, полученных при землетрясении, скончался 14-летний подросток. Мальчик стал десятой жертвой землетрясения, произошедшего 23 февраля на востоке страны.

В настоящее время в медучреждениях провинции Ван под наблюдением врачей остаются ещё 25 пострадавших при землетрясении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух землетрясениях, магнитудой 5,7 и 6,0, которые произошли на востоке Турции, на границе с Ираном. Сообщалось о девяти погибших и около 50 пострадавших в результате подземных толчков.

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