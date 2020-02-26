Таганрог, Ростовская область, , 17:04 — REGNUM В Таганроге Ростовской области из-за обрушения канализационного коллектора расширена зона ЧС. Работы на трёх участках планируется провести вближайшее время. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Новые обрушения коллектора произошли в январе 2020 года в переулке Батайском и на пересечении улиц Сергея Шило и Ломоносова. Затягивать с ремонтом местные власти не намерены. Общая сметная стоимость, необходимая на восстановление трех аварийных участков канализационного коллектора, составляет 289 млн 254,137 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2019 года в Таганроге из-за обрушения коллектора был объявлен режим ЧС. В ходе рабочей поездки в приморский город донского губернатора Василия Голубева выяснилось, что 3,4 км коллектора требуют первоочередного ремонта. В 2019 года на эти цели предполагалось выделить 208 млн рублей, в 2020 году — 291 млн рублей.

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