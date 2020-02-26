Бокситогорск, Ленинградская область, 26 февраля 2020, 17:03 — REGNUM Две женщины пострадали в результате ДТП с автобусом в Бокситогорском районе Ленинградской области днем 26 февраля.
По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 15:30 мск на 10 километре автодороги «Бокситогорск — Батьково» водитель автобуса марки Volvo на левом закруглении дороги не справился с управлением и допустил занос автобуса с последующим опрокидыванием.
В салоне автобуса находилось 11 пассажиров, помощь на месте ДТП оказана двум женщинам.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — добавили в дорожной полиции.
Согласно прогнозу синоптиков, на территории Ленинградской области местами на дорогах гололедица. Водителей просят соблюдать повышенную осторожность.