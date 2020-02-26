Ярославль, , 16:55 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело бывшего депутата Ярославской областной думы Сергея Шмелева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Кировский суд

Сергей Шмелев известен тем, что был потерпевшим по уголовному делу экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова — именно у него Урлашов в 2013 году вымогал взятку за контракт по уборке города.

А позже дело было возбуждено против самого Шмелева. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, а именно в хищении из бюджета 22 миллионов рублей при строительстве сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации по улицам Ленинская и Окружная в Ростове Великом в 2012—2013 годах. По мнению следствия, эти деньги компания Сергея Шмелева получила за некачественные работы.

Сергей Шмелев (слева) Ярославская областная дума

Расследование уголовного дело затянулось. В суде же защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Сторона обвинения с этим согласилась.

«Постановлением Кировского районного суда от 26.02.2020 уголовное дело в отношении Сергея Шмелева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере) прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде.

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