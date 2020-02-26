Мурманск, 26 февраля 2020, 16:53 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис наградил сотрудников Кандалакшской центральной районной больницы, спасших жизнь 11-летнего ребенка, которого едва не убил подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.
Благодаря слаженным действиям бригады скорой медицинской помощи и врачей реанимации Кандалакшской ЦРБ сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика, а когда ребенок потерял сознание, закопал его в снегу. Скорую помощь вызвали случайные прохожие.