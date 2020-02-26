Мурманск, , 16:53 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис наградил сотрудников Кандалакшской центральной районной больницы, спасших жизнь 11-летнего ребенка, которого едва не убил подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Благодаря слаженным действиям бригады скорой медицинской помощи и врачей реанимации Кандалакшской ЦРБ сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

«Человеческие и профессиональные качества позволяют творить чудеса. Спасти ребенка, температура тела которого всего 26 градусов, — просто чудо. Сегодня пострадавший мальчик Алексей идет на поправку — это ваша заслуга, коллеги! Спасибо вам огромное за слаженную, оперативную и, главное, — искреннюю работу. Мы вами гордимся!» — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика, а когда ребенок потерял сознание, закопал его в снегу. Скорую помощь вызвали случайные прохожие.